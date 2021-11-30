Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 14. haftanın sonuna gelinirken, Trabzonspor yoluna doludizgin devam ediyor. son şampiyon Beşiktaş haftayı Giresunspor karşısında 4-0 mağlup olurken, Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1, Galatasaray ise Malatya deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

Lider Trabzonspor açık ara fark ile favori olarak gösterilmeye devam ederken. Fenerbahçe 'ye 6.00, Beşiktaş ve Galatasaray 'a ise 8.50 oran verildi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Trabzonspor - 1.39 (Eski oran: 1.65)

Fenerbahçe - 6.00 (Eski oran: 4.00)

Beşiktaş - 8.50 (Eski oran: 5.50)

Galatasaray - 8.50 (Eski oran: 7.00)