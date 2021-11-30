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Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Spor haberi... İddaa risk yönetimi, Süper Lig'de 14. haftada sona gelinmesinin ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi. 4 büyüklerden yalnızca Trabzonspor haftayı kayıpsız kapatırken, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkını da açmış durumda. İşte alınan sonuçlar sonrası güncel şampiyonluk oranları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 14:42 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 14:44
Süper Lig'de güncel şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Ligde 14. haftanın sonuna gelinirken, Trabzonspor yoluna doludizgin devam ediyor. son şampiyon Beşiktaş haftayı Giresunspor karşısında 4-0 mağlup olurken, Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile 1-1, Galatasaray ise Malatya deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçların ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarında güncellemeye gitti.

Lider Trabzonspor açık ara fark ile favori olarak gösterilmeye devam ederken. Fenerbahçe 'ye 6.00, Beşiktaş ve Galatasaray 'a ise 8.50 oran verildi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Trabzonspor - 1.39 (Eski oran: 1.65)

Fenerbahçe - 6.00 (Eski oran: 4.00)

Beşiktaş - 8.50 (Eski oran: 5.50)

Galatasaray - 8.50 (Eski oran: 7.00)

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