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Beşiktaş Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı! Başkan Ahmet Nur Çebi...

Spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 17:59 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 18:06
Beşiktaş Ajax maçı hazırlıklarını tamamladı! Başkan Ahmet Nur Çebi...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaptığı antrenmanla, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip ederken, Başkan Çebi, ilk 15 dakikası basına açık olan çalışmada, gazetecilerin yanına gelerek 'Kolay gelsin' dedi. Basın mensuplarıyla kısa bir süre sohbet de eden Çebi, Sergen Yalçın'ın "Ayağa kalkacağız" sözleri için de, "Tabii ki ayağa kalkacağız. Biz beraberiz ve birlikte bunu yapacağız" dedi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Töre, Serdar Saatçı ve Rıdvan Yılmaz katılmadı. Düz koşuyla başlayan çalışma, istasyon çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlılar, basına kapalı bölümde ise Ajax maçının taktiği üzerine çalıştı.

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