Tolgay: Bana haksızlık yapıldı

Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı. Tolgay, siyah beyazlı takımdan neden gönderildiği ile ilgili "Beşiktaş'tan 6-7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Beşiktaş'ta bana haksızlıklar yapıldı" ifadesini kullandı.
Udinese'deforma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı. Tolgay, siyah beyazlı takımdan neden gönderildiği ile ilgili "Beşiktaş'tan 6-7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Beşiktaş'ta bana haksızlıklar yapıldı" ifadesini kullandı.