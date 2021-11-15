Haberler Beşiktaş Tolgay: Bana haksızlık yapıldı

Tolgay: Bana haksızlık yapıldı

Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı. Tolgay, siyah beyazlı takımdan neden gönderildiği ile ilgili "Beşiktaş'tan 6-7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Beşiktaş'ta bana haksızlıklar yapıldı" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Tolgay: Bana haksızlık yapıldı
Udinese'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a Beşiktaş'la ilgili açıklamalar yaptı. Tolgay, siyah beyazlı takımdan neden gönderildiği ile ilgili "Beşiktaş'tan 6-7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Beşiktaş'ta bana haksızlıklar yapıldı" ifadesini kullandı.
DİĞER
Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!
Özer Hurmacı'ya boşanma şoku! Astroloji haritalarına baktı "beni aldatıyorsun" dedi: 52 bin 500 TL nafaka ödeyecek
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor