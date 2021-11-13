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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son olarak sahasında Trabzonspor'a mağlup olan Beşiktaş zirvenin 10 puan gerisine düştü. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlıları analiz ederken yıldız isme flaş bir eleştiride bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 08:28
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

SİNAN VARDAR - TOP SERGEN YALÇIN'DA

Futbolda bir haftayı geride bıraktık. Beşiktaş kaybetmemesi gereken bir maçtan puansız ayrıldı. Lider Trabzonspor, sezonun en zorlu deplasmanından 3 puanla dönerken F.Bahçe'nin ve G.Saray'ın berabere kalmasıyla ezeli rakipleriyle puan farkını açtı. Bordo-mavili ekip şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantajı kaptı ama ligin uzun maraton olduğunu unutmamak gerekir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

Yapılan eleştirilerden bazılarına katılmamak elde değil. G.Saray maçının yıldızı Necip neden yoktu? Oyuncu değişiklerindeki hatalar... Pjanic neden oyundan alındı? Böylesine önemli bir maçta maçın uzatma anlarında savunma güvenliği neden kayboldu? Sorular sorular...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

Doğrusu söylemek gerekirse Beşiktaş'ta bu sezon şampiyonluk havası yok. 2020-21 sezonu kahramanı, ayakta alkışladığımız teknik direktör Sergen Yalçın maalesef geçen sezonki formundan uzak. Kadro yapılan transferlerle güçlendi ama Sergen hoca, oyuncu değişiklerinde ve kadro yapısında da bu sezon bariz hatalar yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

Oyuncular hazır değil... Bu eleştirileri Sergen kardeşim de görüyor. Trabzonspor maçı sonrası yapılan eleştirileri olgunlukla karşıladığını belirterek, "Bu süreçte sorumluluk benim" dedi. İşte Sergen Yalçın'ın bu yanını çok seviyorum. Yanlışlarını çok iyi gözlemliyor ve bu hatalardan ders alabiliyor. Lafı evirip çevirmiyor, bahanelere sığınmıyor. Bu farkındalık ona çok şey kazandırıyor. Sergen hocanın maç sonrası yaptığı açıklamalarda güzel günlerin çok yakında olacağının ışığını aldık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

N'Sakala, Gökhan Töre, Güven Yalçın Beşiktaş'ın oyuncusu değiller. Bu kadar oyuncu rotasyonu yaşanırken Oğuzhan Özyakup hala ortalarda yoksa bu futbolcu kafasında Beşiktaş'ı bitirmiş demektir. Salih ve Teixeira sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaşatıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

Daha önce yazdım, Alex 10 numara özelliklerine sahip değil. Sergen hocanın onu kanatlara veya forvete almak istemesi bana çok doğru bir hamle gibi geldi. Sevgili Sergen kardeşim, bu takımı sen herkesten iyi tanıyorsun. Lütfen gerekenleri yap, cesaretli ol... Hatta gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başla.. Seni buraya getiren aklın, yeteneğin ve cesaretindi. Unutma, Beşiktaş camiası her zaman arkanda.

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