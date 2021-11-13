BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan Beşiktaşlı yıldıza flaş eleştiri! "Kafasında bitirmiş"

Oyuncular hazır değil... Bu eleştirileri Sergen kardeşim de görüyor. Trabzonspor maçı sonrası yapılan eleştirileri olgunlukla karşıladığını belirterek, "Bu süreçte sorumluluk benim" dedi. İşte Sergen Yalçın'ın bu yanını çok seviyorum. Yanlışlarını çok iyi gözlemliyor ve bu hatalardan ders alabiliyor. Lafı evirip çevirmiyor, bahanelere sığınmıyor. Bu farkındalık ona çok şey kazandırıyor. Sergen hocanın maç sonrası yaptığı açıklamalarda güzel günlerin çok yakında olacağının ışığını aldık.

N'Sakala, Gökhan Töre, Güven Yalçın Beşiktaş'ın oyuncusu değiller. Bu kadar oyuncu rotasyonu yaşanırken Oğuzhan Özyakup hala ortalarda yoksa bu futbolcu kafasında Beşiktaş'ı bitirmiş demektir. Salih ve Teixeira sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaşatıyor.