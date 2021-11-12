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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Anderson Talisca stratejisini belirledi

Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'n 12. haftasında Trabzonspor'a mağlup olan Beşiktaş zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar kulübü Al-Nassr ile sorunlar yaşayan eski futbolcusu Anderson Talisca için stratejisini belirledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Anderson Talisca stratejisini belirledi

Daha önce Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve 2016-17 şampiyonluğunda performansıyla büyük pay sahibi olan Anderson Talisca'nın ismi yine siyah-beyazlı takımla anılıyor. 27 yaşındaki orta sahanın, problem yaşadığı Arabistan Kulübü Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması bekleniyor. Ancak Beşiktaş'ın, eski yıldızı için şu an için girişimi ve tasarrufu bulunmuyor. Sabah'ın haberine göre; Yönetimin, Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi. Talisca'nın sözleşmesini feshetmesi halinde iki kriter ön plana çıkacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Anderson Talisca stratejisini belirledi

YÖNETİM VINCENT ABOUBAKAR'A SICAK BAKMIYOR

Bunlardan birincisi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin transferine onay vermesi. İkincisi ve en önemlisi de Anderson Talisca'nın maaşında çok büyük bir indirime gitmesi. Al Nassr'dan yılda 8 milyon Euro garanti ücret alan sambacının bu paranın üçte ikisi kadar düşük bir rakamı kabul etmesi gerekiyor. Siyah-beyazlı camiada Vincent Aboubakar ismi de konuşuluyor. Ancak Kamerunlu forvetle ilgili yönetim içerisinde olumsuz düşünceler var. Takımdan gidiş şekli hoş karşılanmayan tecrübeli santrforun dönüşü zor gözüküyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal Anderson Talisca stratejisini belirledi

FATİH DOĞAN'DAN TALISCA YORUMU: 'HAYIR' DENMEYECEK BİR İSİM

Beşiktaş'ın Talisca'ya ihtiyacı var mı? Bu transferin gerçekleşme ihtimali nedir?

Anderson Talisca gittiğinden beri sürekli Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar yaptı. Gönül bağını ve sosyal medya bağlantısını koparmadı. Şu bir gerçek ki Beşiktaş taraftarıyla etkileşimden de kopamadı. Talisca'nın Beşiktaş'a kattıklarını hatırladığımızda ona "Hayır" diyecek bir futbol otoritesi tanımıyorum. Beşiktaş'a da güç katar. Ama ne istediği, ne alacağı önemli. Ne Beşiktaş, Talisca dönemindeki maaşları ödeyen Beşiktaş ne de Talisca; Beşiktaş döneminde aldığı paralara oynamayı kabul edebilecek bir Talisca... Transferi zor ama makul şartlarda olursa da 'Hayır' denmeyecek bir isim. Varlığı ile hücumda Batshuayi ve Alex Teixeira ile istediği efekti yapamayan Beşiktaş'ta çilingir görevine soyunur. Ceza sahası dışından atacağı gollerle de Beşiktaş'ın bu konudaki açmazına son verebilir.

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