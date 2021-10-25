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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası zafer paylaşımı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide gülen taraf 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar oldu. Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı Vodafone Park'taki üstünlüğünü sürdürdü. Vodafone Park'ta oynanan derbilerde yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 6 karşılaşmanın 5'inde galip gelirken, 1 maçtan beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabından 'Gelenek' başlıklı galibiyet paylaşımında bulundu. Öte yandan Kartal, ezeli rakibine Squid Game göndermesinde bulundu. İşte o paylaşımlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2021 Salı 00:10
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası zafer paylaşımı!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Cyle Larin kaydetti. Siyah-beyazlılar derbi sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım...


VODAFONE PARK'TA GALATASARAY'A GEÇİT YOK!
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı üstünlüğü devam etti. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı. Ezeli rakibine karşı bileği bükülmeyen Kartal, 1 de beraberlik aldı.

SQUID GAME PAYLAŞIMI!
Siyah-beyazlılar, derbi galibiyetinin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a Squid Game göndermesinde bulundu.

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