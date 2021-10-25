Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası zafer paylaşımı!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Cyle Larin kaydetti. Siyah-beyazlılar derbi sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım...



VODAFONE PARK'TA GALATASARAY'A GEÇİT YOK!

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı üstünlüğü devam etti. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı. Ezeli rakibine karşı bileği bükülmeyen Kartal, 1 de beraberlik aldı.

SQUID GAME PAYLAŞIMI!

Siyah-beyazlılar, derbi galibiyetinin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a Squid Game göndermesinde bulundu.



