Beşiktaş'tan Galatasaray derbisi sonrası zafer paylaşımı!

Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Cyle Larin kaydetti. Siyah-beyazlılar derbi sonrası sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımında bulundu.
İşte o paylaşım...
#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK pic.twitter.com/DVvSL2Diif— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021
VODAFONE PARK'TA GALATASARAY'A GEÇİT YOK!
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Galatasaray'a karşı üstünlüğü devam etti. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan 6 karşılaşmanın 5'ini kazandı. Ezeli rakibine karşı bileği bükülmeyen Kartal, 1 de beraberlik aldı.
SQUID GAME PAYLAŞIMI!
Siyah-beyazlılar, derbi galibiyetinin ardından ezeli rakibi Galatasaray'a Squid Game göndermesinde bulundu.
Oyuncu elendi. pic.twitter.com/A9TxTACkSf— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021