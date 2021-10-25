Beşiktaş Galatasaray maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! Kadro tercihi...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'ı ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Türk oyuncu konusunda bazı tercihler yapmak zorundayız. Stoperde Necip'i kullandık, daha önce kullandığımız bir oyuncu. Derbiler zordur, heyecanlıyız. İki taraf için de önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz. Umarım bugün beklentiye cevap veririz.

Hakem arkadaşların çok oyuna karışmadığı, sadece oyunu konuşabildiğimiz bir gece olur umarım, ümidimiz o yönde.

Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, daha iyisi olabilirdi ama olmayabilir de. Basit hatalar çabuk kesiliyor, zor bir kulvar. Geçen sene ligde daha kötü durumdaydık, dışarda kaos ortamı yaratılmaya çalışılan bir ortam var ama öyle bir ortam yok. Önümüzde süre var.

Uzun bir maraton oynuyoruz ve uzun maratonda yarışmacı kimliğini korumak bizim için önemli. Umarım o pozisyonda kalırız. Bu bizim için önemli.