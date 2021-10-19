Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Lig C Grubu'nda güncel puan durumu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Lig C Grubu'nda güncel puan durumu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında, Beşiktaş Stadı'nda Portekiz ekibi Sporting ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-1 mağlup ayrılarak şok yaşadı. Bu sonuçla Kartal, grupta 3 maç sonunda puanla tanışamadı. Portekiz ekibi ise ilk galibiyetini temsilcimiz karşısında aldı. İşte C Grubu'nda güncel puan durumu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 21:46 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 21:53
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Lig C Grubu'nda güncel puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş sahasında Sporting ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan konuk ekip gruptaki ilk galibiyetini aldı. Sporting'e galibiyeti getiren goller Coates (2), penaltıdan Sarabia ve Paulinho kaydetti. Siyah-beyazlıların tek golü Cyle Larin'den geldi. Bu sonçla Beşiktaş grupta 3 maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Peki Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda puan durumu ne durumda? İşte güncel puan durumu...

İŞTE C GRUBU'NDA GÜNCEL PUAN DURUMU
1- Ajax 6 puan (2 maç)
2- Borussia Dortmund 6 puan (2 maç)
3- Sporting 3 puan (3 maç)
4- Beşiktaş 0 puan (3 maç)

SON DAKİKA