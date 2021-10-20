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Beşiktaş'ta bir iptal bir direk!

Beşiktaş için şanssızlıklar üst üste geldi. Kara Kartal'ın bir şutu direkte patlarken bir golü de geçerli sayılmadı. Durumun 2-1 olduğu anlarda dakika 38'i gösterirken Batshuayi'nin ceza sahası hafif sol çaprazından çektiği şut direkten oyun alanına döndü. 45+1'de ise bu kez Alex Teixeira ofsayta takıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ta bir iptal bir direk!

Beşiktaş için şanssızlıklar üst üste geldi. Kara Kartal'ın bir şutu direkte patlarken bir golü de geçerli sayılmadı. Durumun 2-1 olduğu anlarda dakika 38'i gösterirken Batshuayi'nin ceza sahası hafif sol çaprazından çektiği şut direkten oyun alanına döndü. 45+1'de ise bu kez Alex Teixeira ofsayta takıldı. Sambacı, Welinton'un savunma arkasına gönderdiği hava topuna müthiş bir topunuş yapıp topu ağlara gönderdi. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası gol incelemesi yapıldı ve iptal kararı verildi. Beşiktaş, iki pozisyonda sonuç alsa devreyi 3-3 bitirme şansına sahip olacaktı.

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