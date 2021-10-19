Ruben Amorim Beşiktaş Sporting maçının ardından konuştu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Portekiz ekibinin teknik direktörü Ruben Amorim açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

"Zor olacağını biliyorduk. Çok da zor oldu. İlk 15 dakika Beşiktaş çok güçlü başladı. Bize topu vermediler. Coates'in golüyle oyunun dinamiği değişti. Ajax maçında da böyle oldu. Onlar atınca dinamikler değişmişti. Oyun içinde değişebilir."

"Defansif yönden iyiydik. Dortmund maçında yaptığımız hataları düzelttik. İlk yarının sonunda Teixeira'nın golünün iptal edilmesi önemliydi. İkinci yarıya da iyi başladık ve istediğimiz galibiyeti aldık."