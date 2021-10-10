TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bir yandan iç transfer görüşmelerini yürüten yönetim, diğer yandan da takıma takviye yapmak için dört koldan saldırıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın bugünlerdeki en önemli gündem maddesi ise Larin oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı yıldıza yeni anlaşma önerildi. Siyahbeyazlılar senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e, 1.8 milyon euro + bonuslardan oluşan yeni bir teklif sundu.