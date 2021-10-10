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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

Son dakika spor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hem iç transferde hem de dış transferde temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar'da gündem Cyle Larin. Senelik ücretine %50'nin üzerinde zam istemesi üzerine Larin'in alternatifi İngiltere'de bulundu. Kara Kartallar, Liverpool'un 26 yaşındaki Japon yıldızı Minamino için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

Siyah-beyazlılar transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bir yandan iç transfer görüşmelerini yürüten yönetim, diğer yandan da takıma takviye yapmak için dört koldan saldırıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş'ın bugünlerdeki en önemli gündem maddesi ise Larin oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kanadalı yıldıza yeni anlaşma önerildi. Siyahbeyazlılar senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e, 1.8 milyon euro + bonuslardan oluşan yeni bir teklif sundu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

ÇEBİ: TAVİZ VERMEM
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Larin ile ilgili "Görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, yani Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

SATIN ALMA OPSİYONLU TEKLİF
Ancak Kanadalı oyuncunun menajeri senelik 2.5 milyon euro'dan aşağıya bir teklifi kabul etmeyeceğini belirtince yönetim rotasını yeni oyunculara çevirdi. Aranan isim İngiltere'de bulundu.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

Beşiktaş yönetimi, Liverpool'da forma giyen Takumi Minamino için girişimlere başlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği listedeki isimlerden biri olan 26 yaşındaki Japon kanat oyuncu için araştırmalara hız verildi. Geçen sezonu Southampton'ta kiralık geçiren Minamino için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Japon harikası! Larin'in yerine Takumi Minamino geliyor

199
Takumi Minamino, profesyonel kulüp kariyerinde en çok (199) Salzburg formasını giydi. Japon kanat oyuncusu bu periyotta 64 gol atarken, 44 de asist yaptı ve 108 gole direkt olarak katkı sağladı. Minamino, Osaka'da 85, Southampton'da 10, Liverpool'da ise 33 maçta görev yaptı.

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