Keskin viraj

Beşiktaş, zorlu bir sürecin içine giriyor. Süper Lig'de şu anda 17 puanla F.Bahçe ve Trabzonspor'un ardından 3'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, Kasım ayındaki milli araya kadar yapacağı maçlarla yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesabını yapıyor. Süper Lig'de milli aranın ardından 9. haftada Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, kritik bir periyoda giriyor. Siyah-beyazlılar, kasım ayındaki milli takım arasına kadar 6 maça çıkacak. Bu karşılaşmalar, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Kartal'ın durumunu önemli ölçüde etkileyecek.

AVRUPA'DA DEVAM PEŞİNDE

Adana Demirspor, Altay ve Ajax maçlarından kayıpla ayrılan Siyah-beyazlılar, Demir Grup Sivasspor zaferiyle yükselişe geçmişti. Milli aranın andından İlk olarak Başakşehir deplasmanına çıkacak olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ardından Vodafone Park'ta Sporting'i ağırlayacak. Bu mücadele sonrasında ligde üst üste Galatasaray ve Hatayspor müsabakaları oynayacak olan Kartal, zorlu 2 kapışmanın ardından Sporting deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar bu periyotta lig maçlarını kayıpsız geçmek, Avrupa arenasında da yoluna devam etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN 6 ZORLU MAÇI

15 EKIM: BAŞAKŞEHIR - BEŞIKTAŞ

19 EKIM: BEŞIKTAŞ – SPORTING

25 EKIM: BEŞIKTAŞ – G.SARAY

30 EKIM: HATAY – BEŞIKTAŞ

3 KASIM: SPORTING – BEŞIKTAŞ

6 KASIM: BEŞIKTAŞ – TRABZON

EVİNDE KARTAL!

Beşiktaş iç sahada Süper Lig'de ilk 8 haftanın en başarılı takımı oldu. Kara Kartal, Süper 8 karşılaşmada topladığı 17 puan ile milli araya 3. sırada girdi. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlıların iç saha performansı ise parmak ısırttı. Süper Lig'de 8 hafta geride kalırken Beşiktaş sahasında 5 karşılaşma yaptı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda sahadan 4 galibiyet (Ç. Rize 3-0, Karagümrük 1-0, Yeni Malatya 3-0, Sivas 2-1) ve 1 beraberlik (A. Demirspor 3-3) ile 13 puan toplamayı başardı. 8 hafta geride kalırken Beşiktaş iç sahanın lideri olmayı başardı.