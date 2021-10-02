Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması!

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Güven Yalçın'ın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmanın 43. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın, hakeme itiraz ederken top saha dışına çıkmadan topa vurdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tecrübeli teknik adamı kırmızı kartla tribüne gönderdi.
"KIRMIZI KART GÖRMEM DOĞRUYDU"
Ajansspor'a konuşan Sergen Yalçın, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.