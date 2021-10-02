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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması!

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazandı. Kartal'da teknik direktör Sergen Yalçın 43. dakikada kırmızı kart gördü. Maçın ardından konuşan 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 22:21 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 22:30
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan kırmızı kart açıklaması!

Beşiktaş ile Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Güven Yalçın'ın attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazanan siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 43. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın, hakeme itiraz ederken top saha dışına çıkmadan topa vurdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tecrübeli teknik adamı kırmızı kartla tribüne gönderdi.

"KIRMIZI KART GÖRMEM DOĞRUYDU"
Ajansspor'a konuşan Sergen Yalçın, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu." ifadelerini kullandı.

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