Haberler Beşiktaş SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar'ın hikayesi...

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar'ın hikayesi...

Son dakika spor haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya geldi. Takımda ardı ardına yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın, mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılıklar birçok genç ismi de sahaya sürdü. Onlardan birisi olan Berkay Vardar dikkatleri çekmişti. İşte 17 yaşındaki futbolcunun hikayesi... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 06:50
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar'ın hikayesi...

Beşiktaş, Ajax deplasmanına 11 eksikle gitmişti. Umut Meraş sakatlandığında oyuna girebilecek sadece 3 genç isim bulunuyordu. 14 Ocak 2003 doğumlu olan ve merkez orta sahada görev yapan Berkay, stoperde U-19'dan arkadaşı Serdar Saatçı ile birlikte forma giydi. 72. dakikada sahaya adım atan ve kariyerinin ilk profesyonel maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkan Berkay Vardar, belki de hayatının en mutlu gününü yaşadı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar'ın hikayesi...

ARKADAŞLARI: ELLERİMİZDE BÜYÜDÜ

Genç oyuncunun henüz 1-2 yıl öncesine kadar Beşiktaş'ın taraftar gruplarından birinin üyesi olduğu, içeride ve dışarıda siyah-beyazlı takımın tüm maçlarına gittiği belirtildi. Kısa süre önce tezahürat yapan tarafta olan Berkay, oyuna girdiği andan itibaren tezahürat yapılan isimdi. Ajax maçında deplasman tribününde Beşiktaş'ı destekleyen grup arkadaşları, "Berkay tribün çocuğudur. Birlikte maçlara gidip geldik. Elimizde büyüdü" yorumunda bulunurken Ajax'a karşı forma giymesinin herkesi gururlandırdığını vurguladı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar'ın hikayesi...

HAVADA-KARADA YÜZDE 100 BAŞARIYA ULAŞTI

Sabah'ın haberine göre; 20 dakikalık periyotta elinden gelen mücadeleyi sergileyen 18 yaşındaki oyuncu, Ajax'ın 3'ü bulmasını engelleyen isimlerdendi. İkişer kez ikili mücadele ve hava topuna giren Berkay, bunların hepsini kazandı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar'ın hikayesi...

1 kez pas arası, 1 kez de top çalma ile oynayan genç oyuncu, elinden geleni yaptığını gösterdi. İki maçtır kadroda yer alan Berkay'dan teknik direktör Sergen Yalçın'ın da gelecek adına önemli beklentileri bulunduğu ifade edildi.

SON DAKİKA