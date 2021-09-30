SON DAKİKA SPOR HABERİ - Tribünden Şampiyonlar Ligi sahnesine! İşte Beşiktaş'ın genç yıldızı Berkay Vardar'ın hikayesi...

Beşiktaş, Ajax deplasmanına 11 eksikle gitmişti. Umut Meraş sakatlandığında oyuna girebilecek sadece 3 genç isim bulunuyordu. 14 Ocak 2003 doğumlu olan ve merkez orta sahada görev yapan Berkay, stoperde U-19'dan arkadaşı Serdar Saatçı ile birlikte forma giydi. 72. dakikada sahaya adım atan ve kariyerinin ilk profesyonel maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkan Berkay Vardar, belki de hayatının en mutlu gününü yaşadı.

ARKADAŞLARI: ELLERİMİZDE BÜYÜDÜ Genç oyuncunun henüz 1-2 yıl öncesine kadar Beşiktaş'ın taraftar gruplarından birinin üyesi olduğu, içeride ve dışarıda siyah-beyazlı takımın tüm maçlarına gittiği belirtildi. Kısa süre önce tezahürat yapan tarafta olan Berkay, oyuna girdiği andan itibaren tezahürat yapılan isimdi. Ajax maçında deplasman tribününde Beşiktaş'ı destekleyen grup arkadaşları, "Berkay tribün çocuğudur. Birlikte maçlara gidip geldik. Elimizde büyüdü" yorumunda bulunurken Ajax'a karşı forma giymesinin herkesi gururlandırdığını vurguladı.