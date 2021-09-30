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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Sarıgözoğlu Beşiktaş'a transfer oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Nazilli Belediyespor'un altyapısında yetişip geçtiğimiz sezonu Karşıyaka altyapısında geçiren Mustafa Sarıgözoğlu, Beşiktaş'a transfer oldu. Genç oyuncu siyah-beyazlıların altyapısında oynayacak. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 14:31
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Mustafa Sarıgözoğlu Beşiktaş'a transfer oldu!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbola başlayıp geçen sezonu İzmir'de Karşıyaka altyapısında geçiren genç futbolcu Mustafa Sarıgözoğlu, Süper Lig temsilcisi Beşiktaş'a transfer oldu. Geçen sezonu Karşıyaka U16 takımında geçiren genç oyuncu, Beşiktaş'ın radarına girdi. Mustafa, altyapı hocalarının tavsiyesiyle-siyah beyazlı ekibin altyapısına transfer oldu.

Kartal'ın U17 takımıyla idmanlara çıkan Mustafa Sarıgözoğlu, siyah-beyazlılarla sözleşme imzaladı. Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka, "Nazilli Belediyespor olarak sevinçliyiz, gururluyuz. Ülkemizin güzide Süper Lig ekiplerine oyuncu kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Bundan da çok mutluyuz. Son olarak kulübümüzün alt yapısında yetişen Mustafa Sarıgözolu'nu Beşiktaş'a kazandırdık" dedi.

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