SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Rıdvan Yılmaz'dan transfer sözleri! "Avrupa'ya gidebilmek için..." (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz, gündeme dair açıklamalarda bulundu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Rıdvan, geleceği ile ilgili de konuştu.

İşte Yılmaz'ın o sözleri:

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Bizim sakatlarımız var ama oynayan herkes elinden geleni yapıyor. Arkadaşlığımız çok iyi. Aile havası hala devam ediyor. İşimi yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım hem camiayı hem de Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmeye devam edebilirim.

"MADDİ MANEVİ DESTEK VERİP AYRILACAĞIM"

Bu sene inşallah tekrar şampiyon oluruz. Uzun vadede de hedefim tabii ki Avrupa. Kulübüme hem maddi hem manevi destek verip ayrılmak istiyorum. Sürekli olarak 11 oynamak istiyorum. Genç oyuncuyum, Avrupa'ya gidebilmek için oynamam lazım.



"HOCAM NEREDE İSTERSE OYNARIM"

Kendimi sol bekte daha rahat hissediyorum. U-13'ten önce sol açık oynuyordum. Sol açık başladım futbola. Hocam nerede isterse orada oynarım.



"HER ŞEYDEN ZEVK ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ben antrenmandan da maçtan da keyif alıyorum. Her şeyden zevk almaya çalışıyorum. İnşallah daha da başarılı olabilirim.



"HİÇBİR ZAMAN TAKIM ANTRENMANIYLA YETİNMEM"

Maç yoğunluğundan dolayı pek fazla bir şey yapamıyorum ama özel antrenmanlarım devam ediyor. Her zaman ekstra yapan biriyim. Hiçbir zaman takım antrenmanıyla yetinmedim. Meslek, her gün daha iyi olmayı gerektiriyor.

"BU SENE DAHA İYİYM"

Geçen sene benim birinci sezonumdu, inişli çıkışlı performanslarım oldu. Sakatlıktan sonra biraz düştüm ama elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu sene daha özgüvenli, ne yaptığını bilen bir futbolcu olduğumu düşünüyorum.

"BUNLAR UNUTULMAYACAK ŞEYLER"

Ben buraya ilk çıktığımda Göztepe deplasmanıydı. Serdar da Altay'da İzmir deplasmanında oynadı. Bana o gün ne yapıldıysa aynı şekilde Serdar'a yardımcı olmaya çalıştım. Bunlar unutulmayacak şeyler. Berkay'a da aynı şekilde yardımcı olmaya çalıştım. Altyapıdaki arkadaşlarımız maşallah ellerinden geleni yapıyorlar.



"O MÜZİĞİ DUYDUĞUMDA..."

Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan önce heyecanlıydım. O müziği duyduğumda bütün futbolculuk kariyerim film şeridi gibi gözümün önünden geçti.

"HOCAM SÖYLEDİ, GEREKENİ YAPTIM"

Ben bu sene ilk, ilk 11 maçımı Karagümrük'e karşı oynadım. Maçtan önce Sergen hocam benimle konuştu. Ben de gerekenleri yaptım.

"ŞENOL HOCAMIN BİLDİĞİ VARDIR"

Şenol Hoca benim için çok değerli. A Takım'a çıkaran hoca, milli takıma alan hoca, ilk süre veren hoca. Önemli olan milli takımın başarısı. Hocam süre vermedi, bir bildiği vardır. Yapacak bir şey yok.

"MİLLİ TAKIMDAKİ HERKES ABİM"

Milli takımdaki herkes abim. İlk gitmiş gibi değildim, yıllardır oynuyormuş gibiydim. Hepsini çok seviyorum.

"MÜTHİŞ BİR ŞEYMİŞ BU!"

Ben hiç taraftarların önünde oynamamıştım, müthiş bir şeymiş.

"ÇOK DEĞERLİ HİSSEDİYORUZ"

Biz kendimizi çok değerli hissediyoruz. Genç oyunculara değer veren bir taraftarımız var. Onları üzmek istemiyoruz, beklentilerini karşılamak istiyoruz.

"REKABET PERFORMANSI ARTIRIR"

Rekabet performans arttırır. Umut abi, ben, N'Sakala çok iyi anlaşıyoruz. Hocamız hangimize görev verirse o oynar.



BEŞİKTAŞ'IN ENLERİ

En komiği N'Sakala, en çok konuşan N'Koudou'dur muhtemelen. En çalışkan da N'Sakala'dır. Atiba'yı zaten söylememe gerek yok, herkes biliyor. (Gülerek)