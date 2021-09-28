Sergen Yalçın Ajax Beşiktaş maçı öncesi konuştu!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. İlk maçında sahasında Borussia Dortmund'a 2-1 kaybeden Kartal, Hollanda devi Ajax karşısında ilk puanlarını arayacak.

Ajax Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın Ajax Beşiktaş maçı öncesi o sözleri;

Takımla son konuşmayı ısınmadan sonra yapacağız. Atmosfer çok güzel. Tam futbol havası var.

Beklentimiz, iyi mücadele etmek. Yüzde 100 konsantre ve agresif şekilde mücadele etmek istiyoruz.

Zor bir oyun, kolay bir oyun değil. Ajax Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi bir takım. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz.

Mevcut şartlarda en iyi kadromuzu çıkardık. Oğuzhan ve Gökhan Töre var bir tek yedeklerde. Planımızı yaptık. Buradan istediğimizi alarak dönmek istiyoruz. Oyun başladığında göreceğiz.

Biraz daha kontrollü daha çok oyunu tutan bir görüntüde olacağız. Ajax'ın sağ kanadı kuvvetli, bu yüzden Umut ve Rıdvan ile orayı tutmak istedik.

Bizim için iyi skor kazanmak. Kazanmak için sahada olacağız.

Taraftarlarımız bizi desteklesin. Bugün en iyisi için sahaya çıkacağız.