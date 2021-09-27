Haberler Beşiktaş Benoit Bastien yönetecek

Benoit Bastien yönetecek

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın saat 19.45'te oynanacak Ajax-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Zorlu müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien yöneteceği açıklandı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Jeremie Pignard dördüncü hakem olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Benoit Bastien yönetecek
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın saat 19.45'te oynanacak Ajax-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Zorlu müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien yöneteceği açıklandı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Jeremie Pignard dördüncü hakem olacak.
SON DAKİKA