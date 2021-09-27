Benoit Bastien yönetecek

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın saat 19.45'te oynanacak Ajax-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Zorlu müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien yöneteceği açıklandı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Jeremie Pignard dördüncü hakem olacak.
Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın saat 19.45'te oynanacak Ajax-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Zorlu müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Benoit Bastien yöneteceği açıklandı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Jeremie Pignard dördüncü hakem olacak.