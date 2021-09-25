18 yıl sonra rakipler

Altay ile Beşiktaş Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. Son olarak 2 Mayıs 2003'te İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. İki ekip bu maçtan önce ligde 82. kez karşılaşırken Beşiktaş 42, Altay 15 galibiyet almıştı. İki takım arasında yapılan maçlarda ise 25 karşılaşma berabere sonuçlandı.
Altay ile Beşiktaş Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. Son olarak 2 Mayıs 2003'te İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. İki ekip bu maçtan önce ligde 82. kez karşılaşırken Beşiktaş 42, Altay 15 galibiyet almıştı. İki takım arasında yapılan maçlarda ise 25 karşılaşma berabere sonuçlandı.