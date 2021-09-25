Haberler Beşiktaş 18 yıl sonra rakipler

18 yıl sonra rakipler

Altay ile Beşiktaş Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. Son olarak 2 Mayıs 2003'te İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. İki ekip bu maçtan önce ligde 82. kez karşılaşırken Beşiktaş 42, Altay 15 galibiyet almıştı. İki takım arasında yapılan maçlarda ise 25 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
18 yıl sonra rakipler
Altay ile Beşiktaş Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. Son olarak 2 Mayıs 2003'te İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı. İki ekip bu maçtan önce ligde 82. kez karşılaşırken Beşiktaş 42, Altay 15 galibiyet almıştı. İki takım arasında yapılan maçlarda ise 25 karşılaşma berabere sonuçlandı.
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