Kartal'dan müthiş dönüş!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon yıldızlarla dolu kadrosuyla rakiplerine korku salıyor. Bunun son örneğini geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında yaşadık. Sergen Yalçın'ın rotasyonlu bir kadroyu tercih ettiği deplasmanda siyah-beyazlılar, ilk yarıda korkulu rüya yaşadı. Kötü bir futbol ortaya koyan Kartal'da Mehmet Topal ve Necip Uysal sakatlandı. İlk yarının sonunda Wright ve Veysel'in golleri geldi. Wright, son dakikada 3'üncü golü kaçırınca devre 2-0'lık skorla sona erdi.



TEKERRÜR ETTİ

İkinci yarıda ise sahada bambaşka bir Kartal vardı. Ghezzal ve Larin'in oyuna girmesiyle hareketlenen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Rıdvan ve Batshuayi'nin golleriyle durumu eşitledi. 76'da sahne alan Ghezzal ise geri dönüşü kesinleştiren isim oldu. Antalya deplasmanında 3-2 kazanan Beşiktaş, rakiplerine bu ligin en büyük şampiyonluk adayı olduğunu kanıtladı. En son 2008-2009 sezonunda 2-0'lık yenilgiden dönüş yapan Kartal'ın, o maçtaki rakibinin de Antalyaspor olması dikkat çekti.