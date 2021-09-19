Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"GÖKHAN ÇOK HATA YAPTI"

Gökhan Töre'nin sorumluluk alması doğru, ilk 11'in banko adamı olmak istedi, gerçi bu takvimde kimseye banko diyemeyiz. Gökhan zorladı, çok pas hatası yaptı, çok fazla şey yapmaya çalışınca çok hata da yapabiliyorsunuz.