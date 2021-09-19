Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandığı mücadeleyi beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. İşte Feyyaz Uçar'ın sözleri...
"GÖKHAN ÇOK HATA YAPTI"
Gökhan Töre'nin sorumluluk alması doğru, ilk 11'in banko adamı olmak istedi, gerçi bu takvimde kimseye banko diyemeyiz. Gökhan zorladı, çok pas hatası yaptı, çok fazla şey yapmaya çalışınca çok hata da yapabiliyorsunuz.
"KENAN'IN PERFORMANSI İÇ AÇICI DEĞİL"
Kenan Karaman'dan daha karakterli bir oyun bekliyordum, eski talebem, ne yazık ki şu ana kadar Beşiktaş'taki performansı iç açıcı değil.