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Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında oynadığı Antalyaspor karşılaşmasından 2-0 geriye düşmesine karşın muhteşem bir geri dönüş yaparak 3-2 galip ayrıldı. Maç sonrası Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar, siyah beyazlı takıma dair konuştu. Uçar, yaptığı konuşmada Batshuayi'ye özellikle değinirken, yıldız golcü için "Gümbür gümbür" yorumunu yaptı. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 09:25
Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ın 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandığı mücadeleyi beIN Sports ekranlarında değerlendirdi. İşte Feyyaz Uçar'ın sözleri...

Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"GÖKHAN ÇOK HATA YAPTI"
Gökhan Töre'nin sorumluluk alması doğru, ilk 11'in banko adamı olmak istedi, gerçi bu takvimde kimseye banko diyemeyiz. Gökhan zorladı, çok pas hatası yaptı, çok fazla şey yapmaya çalışınca çok hata da yapabiliyorsunuz.

Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"KENAN'IN PERFORMANSI İÇ AÇICI DEĞİL"
Kenan Karaman'dan daha karakterli bir oyun bekliyordum, eski talebem, ne yazık ki şu ana kadar Beşiktaş'taki performansı iç açıcı değil.

Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"BATSHUAYI KUŞATIYOR"
Batshuayi muhasır oyuncu, kuşatan. Top orta sahadayken arkada bekliyor. Arkadan rakibi kuşatan bir oyuncu görüntüsü, bu çok az oyuncuda vardır.

Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"YANINDAKİLER İYİYSE İYİ"
Yanındaki oyuncular iyiyse, gerçek Batshuayi'yi görüyoruz. Yanında Ghezzan ve Larin varken Batshuayi ile ilk yarıdaki arasında büyük fark var. Futbol iyi futbolcularla oynanıyor, bundan sonra Sergen hoca herhalde köklü değişiklik yapmaz. Gökhan Töre ve Kenan Karaman riskli oldu, Batshuayi'yi öldürdü.

Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"YÜKLEME YAPILAMADI"
Sezon başı belki iyi yüklenip sonraki maçları düşünürsün ama Şampiyonlar Ligi olduğu için herhalde gerekli yükleme yapılamadı ve adale sakatlıkları yaşanıyor. Orada hocaya bir şey söylemek de yanlış olur.

Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"BATSHUAYI GÜMBÜR GÜMBÜR"
Arkadaşlarına pozisyon hazırlamak da önemli, Batshuayi hakikaten çok formda, bunu ne kadar sürdürecek ama müthiş geldi. Kendini kanıtlama arzusuyla dolu gelmiş, gümbür gümbür gelmiş çocuk, hiç durmuyor.

Beşiktaş efsanesinden Antalyaspor maçı sonrası Batshuayi sözleri! "Gümbür gümbür"

"ANTALYASPOR KAZANDIM DİYE DÜŞÜNDÜ"
Antalyaspor aslında zorladı, maçı kazanabilecek kadar pozisyonu var. Psikolojik olarak maçı kazandım diye düşündüler, sağ bek sol bek karışında öyle düşündüler. Tecrübe edecekler, bu hissiyattan uzaklaşacaklar.

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