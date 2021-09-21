Son dakika spor haberleri: Eski Fenerbahçeli futbolcu Faruk Yiğit'ten flaş Sergen Yalçın sözleri! "Korkudan ağladım"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Faruk Yiğit, sarı-lacivertlierin geçen sezonki Erol Bulut tercihinden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la yaşadığı ilginç anıya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'a konuşan Yiğit'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"BULUT'UN EN BÜYÜK YANLIŞI BELÖZOĞLU'NU KABUL ETMESİ"

Fenerbahçe'ye kuvvetli gelmek çok önemli. Erol Bulut en büyük yanlışı üstünde Emre Belözoğlu'nu kabul etti. Kendi ekibiyle gelemedi. Erol Bulut, Fenerbahçe'ye geleyim de ne olursa olsun başarılı olurum diye düşündü. Yardımcısı Mehmet Yozgatlı kendi ekibindendi ama Volkan Demirel ve Selçuk Şahin de vardı. Bir takımda çok başlılık olduğu zaman başarı gelmez.

"NE OLUR BENİ İNDİR"

Sergen Yalçın'la çok anımız var...Bir gün onun otomobiliyle bir yere gidiyorduk. O kadar hızlı gidiyordu ki korkudan arabada ağladım. 'İki çocuğum var böyle hızlı gitme, ne olur beni indir' diye yalvardım. Yine bir gün arabası servisteydi. İdmana giderken 'Sabah beni alır mısın?' dedi bana. 'Tamam, alırım' dedim. Sabah onu evinin önünde beklerken başka bir yerden koşarak geldi.