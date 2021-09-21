Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında Montero Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında Montero Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların İspanyol stoperi Francisco Montero 20. dakikada sahneye çıktı ve Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. 22 yaşındaki savunmacı, Miralem Pjanic'in ortasında kafayla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Montero, kariyerinin ilk resmi golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ağlarına bırakmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 21:14
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçında Montero Süper Lig’deki ilk gol sevincini yaşadı

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı. Adana Demirspor karşısında 20. dakikada Pjanic'in ortasında kafayla fileleri havalandırarak Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Montero, Süper Lig'deki ikinci sezonunda ilk golünü atmayı başardı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 13 lig, 3 Türkiye Kupası ve 1 Avrupa Ligi maçında oynamasına karşın golle tanışamayan Montero, bu sezon ise forma giydiği 3. resmi maçında ikinci kez gol atmayı başardı. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında Pjanic'in ortasında golle buluşan İspanyol futbolcu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü atarken, Adana Demirspor mücadelesinde de yine Pjanic'in ortasını boş geçmedi ve bu kez Süper Lig'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.


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