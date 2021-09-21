Balotelli o hareketi neden yaptı? İşte Sergen Yalçın'ın yıllar önce sarf ettiği Balotelli sözleri...

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalırken, takımının ikinci golünü kaydeden Mario Balotelli saha kenarına gelerek Sergen Yalçın'a bir hareket yaptı.

İşte o anlar:











Peki Balotelli bu hareketi neden yaptı? Bunun sebebi ise Sergen Yalçın'ın yıllar önce Balotelli hakkında yaptığı yorum.

Sergen Yalçın, 29 Eylül 2012 yılında bir televizyon kanalında katıldığı bir programda Balotelli için "Bu çocuğun beyni yok" demişti.

Manchester City'nin LA Galaxy ekibiyle oynadığı hazırlık maçında yaptığı ilginç topuk vuruşuyla tepki çeken Mario Balotelli'nin bu harekiytle ilgili Yalçın "Şu harekete bak. Ne kadar saygısız bir insan. Laubali bir vuruş yapabilirsin, o normaldir, futbolun içinde var. Ama şu yaptığı hareket rakibe saygısızlık ve kendi karakterini gösteren bir hareket. Mancini yine iyi, oyundan almış. Ben olsam kovardım" demişti.