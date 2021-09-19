Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'da Ghezzal sevinci! Alkış aldı

Beşiktaş'ta geçen sezonun yıldızı Ghezzal, Antalyaspor maçında oyuna girdikten sonra attığı gol ve sergilediği performansla ön plana çıkan isimlerden biri oldu.

Beşiktaş, Süper Lig 5. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u ilk yarıda 2-0 mağlup tamamladığı maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Siyah beyazlılarda ikinci yarıda oyuna giren Ghezzal, attığı golün yanı sıra sergilediği başarılı performansla skorun değişmesinde önemli pay sahibi oldu. Beşiktaş'ta bu sezon ilk golünü atan Ghezzal, aynı zamanda istatistiklerde de ön plana çıkan isim oldu.

Antalyaspor maçında 76. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren Ghezzal, Opta verilerine göre rakipten en çok top kazanan 3 futbolcu arasında yer alırken, kazandığı 5 ikili mücadeleyle yine en iyiler arasında aldı. Cezayirli futbolcu ayrıca 4 isabetli şutla takımın en çok isabetli şut atan futbolcusu oldu.

Ghezzal maçın ardından beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Çok zor bir maçtı. İkinci yarıda karakter sergiledik ve süper bir galibiyet aldık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Geri dönüşler bizim ruhumuzda var." ifadelerini kullandı.