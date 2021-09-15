Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal Avrupa sahnesinde! İşte Sergen Yalçın'ın Dortmund maçı 11'i

3 KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyahbeyazlı ekip, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

MAÇ BAŞINA 17 ŞUT ATIYORLAR

Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Dortmund'un istatistikleri dikkat çekiyor. Alman temsilcisi yüzde 63.4'le Bundesliga'nın en fazla topa sahip olan ekibi olurken, yüzde 85.7'yle Bundesliga'nın en yüksek pas isabet yüzdesi olan da takımı aynı zamanda. Bayern Münih'le beraber 13'er golle Bundesliga'nın en çok gol atan ve maç başına 9.5'la kalesinde en az şut gören takımı olan Dortmund; maç başına rakip kaleye tam 17.3 şut atıyor.