Son dakika Beşiktaş haberleri: Kartal Avrupa sahnesinde! İşte Sergen Yalçın'ın Dortmund maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen; 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş; Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
3 YILDIZ OYNAMIYOR
Bugünkü karşılaşmada gözler Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak. Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyerek Batshuayi'ye asist yapan Pjanic, siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek.
İLKİ YAŞAYACAKLAR
Dortmund maçı teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.