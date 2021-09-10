Gel dedim geldi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Miralem Pjanic'in kendisinin karşı çıkmasına rağmen alındığı iddialarına net bir yanıt verdi. Bosnalı oyuncuyla bizzat görüşerek transferi istediğini söyleyen teknik adam, "Pjanic'in benle alakası yoksa, oyuncuyu kim almış? Oyuncuyu bulan benim, FaceTime'da konuşan benim, getiren benim, bana rağmen mi alınmış? Öğlen FaceTime'da konuştuk. Ghezzal'ın menajerleri aradı ve söylediler, 'Şaka yapıyorsunuz' dedim. Pjanic'e ilk olarak 'Bize gelmek istiyor musun?' dedim. İnanılmaz bir elektrik aldım ve 'İstiyorum' dedi. Çok mutluydu, gelmek istediğini söyleyince, ben de 'Gel' dedim" ifadelerini kullandı. İstemediğini söyleyenleri merak eden deneyimli hoca, "Kim söylüyor istemediğimi? Twitter'da mı? Bu twitter sıkıntılı. Dışarıya açılmak ve fikir alışverişi yapmak istemiyoruz, hep tetikteyiz. Bu Uilenberg de bizi biraz sıkıntıya soktu" dedi.

EN DEĞERLİSİ MİRALEM PJANİC

Süper Lig'de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı. Transfermarkt'ın verileri göre, Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic 20 milyon euro'luk pisaya değeriyle listenin zirvesinde yer alıyor. Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal'ın piyasa değerleri 12 milyon euro, Cyle Larin'in 11 milyon euro, Michy Batshuayi'nin ise 10 milyon euro.