Son dakika Beşiktaş haberi: Pjanic'in transfer edilme nedeni Devler Ligi

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic transferinin hikayesi ortaya çıktı... Teknik direktör Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından yönetimden üst düzey bir orta saha transferi istedi.

Yalçın'ın yönetimle yaptığı toplantıda, "Atiba'nın ilerleyen yaşından dolayı yoğun tempoyu kaldırması çok zor. Üst düzey maçlar bizi bekliyor. Oğuzhan ve Salih de istediğim seviyede değil. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyorsak, orta sahada Josef ve Teixeira'nın işini kolaylaştıracak, iyi top yapan, hücuma katkı veren bir oyuncu almalıyız" dediği öğrenildi.

Yönetim de bu talep doğrultusunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin kadrolarında düşünmediği üst düzey orta saha oyuncularını araştırdı. Yalçın'ın kriterlerine uyduğu için Pjanic'te karar kılındı. Bosna Hersekli oyuncunun maliyetinin de uygun olması transferin önünü açtı.