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Son dakika Beşiktaş haberleri | Gedson Fernandes için 3 formül!

Süper Lig'e 3 maçta aldığı 7 puanla başlayan son şampiyon Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper takviyesini Montero ile çözen Kartal'da tek hedef Gedson Fernandes. Benfica, Gedson'un bonservisi için 10 milyon euro bonservis belirledi. Bu ücreti ödeme imkanı ve harcama limiti olmayan Beşiktaş, 3 formül üzerinden Benfica ile yeniden görüşme yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri | Gedson Fernandes için 3 formül!

Benfica, Gedson'un bonservisi için 10 milyon euro bonservis belirledi. Bu ücreti ödeme imkanı ve harcama limiti olmayan Beşiktaş, 3 formül üzerinden Benfica ile yeniden görüşme yapacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Gedson Fernandes için 3 formül!

A PLANI

Beşiktaş, öncelikle bonservisinin yüzde 50'si için Benfica ile bir görüşme yapacak. Francisco Montero transferinde Atletico Madrid ile yüzde 50 bonservis üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş, öncelikle bu formülü deneyecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Gedson Fernandes için 3 formül!

B PLANI

Siyah-beyazlı kulübün masaya sunacağı B planı ise zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralamaya çalışmak olacak. Portkiz ekibi Benfica, bu teklifi de beğenmeyip kabul etmemesi durumunda ise sıra C planına gelecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Gedson Fernandes için 3 formül!

C PLANI

Bu transfer için C planı ise opsiyonsuz ve belli bir ücret karşılığı kiralama. Kara Kartal, bu 3 formülden biriyle Gedson'u transfer etmek ve Sergen Yalçın'ın son büyük transfer isteğini tamamlamak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Gedson Fernandes için 3 formül!

SERGEN YALÇIN'IN GEDSON SÖZLERİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 6 numaradan çok 6-8 oynayabilen bir oyuncu istediğini TRT Spor canlı yayınında aktarmıştı. Tecrübeli hoca Sergen Yalçın, "Oyunu çift taraflı oynayabilen bir oyuncuyu hangi hoca istemez ki? O yüzden Gedson Fernandes ile ilgilendik. Artık Avrupa'da kimse oyunu tek taraflı oynayan futbolcu istemiyor" ifadelerini kullanmıştı.

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