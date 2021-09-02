Son dakika Beşiktaş haberleri | Gedson Fernandes için 3 formül!

Benfica, Gedson'un bonservisi için 10 milyon euro bonservis belirledi. Bu ücreti ödeme imkanı ve harcama limiti olmayan Beşiktaş, 3 formül üzerinden Benfica ile yeniden görüşme yapacak.





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Beşiktaş, öncelikle bonservisinin yüzde 50'si için Benfica ile bir görüşme yapacak. Francisco Montero transferinde Atletico Madrid ile yüzde 50 bonservis üzerinden anlaşma sağlayan Beşiktaş, öncelikle bu formülü deneyecek.



