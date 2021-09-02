Son dakika Beşiktaş haberleri | Ahmed Touba için referans
Beşiktaş, Cezayir Milli Takımı'nın stoperi Ahmed Touba'nın transferi için de harekete geçti. Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdi. Beşiktaş scout ekibinden Ulvi Güveneroğlu, 23 yaşındaki Touba'nın ikili mücadelelerde başarılı bir oyuncu olduğunu söyledi.
Beşiktaş, Cezayir Milli Takımı'nın stoperi Ahmed Touba'nın transferi için de harekete geçti. Siyah beyazlıların yıldızı Rachid Ghezzal, Cezayir Milli Takımı'nda birlikte oynadığı yakın arkadaşı Touba için olumlu referans verdi. Beşiktaş scout ekibinden Ulvi Güveneroğlu, 23 yaşındaki Touba'nın ikili mücadelelerde başarılı bir oyuncu olduğunu söyledi.