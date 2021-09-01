Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Francisco Montero'nun maliyeti şaşırttı!

Beşiktaş, uzun süren stoper arayışlarını, geçtiğimiz sezon da formasını giyen Atletico Madrid'li Francisco Montero'yu kadrosuna katarak noktaladı.

Diego Godin, Jerome Boateng ve Kaan Ayhan'la da görüşen ancak yüksek maliyetleri nedeniyle mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Montero'yu transfer ederek savunmasını güçlendirdi.

İspanyol oyuncunun son derece uygun maliyetle transfer edilmesi ise dikkat çekti.

MAAŞI 850 BİN EURO

Yönetim, Montero'nun bonservisinin yüzde 50'si için Atletico Madrid ile 750 bin euroya el sıkışırken, oyuncuyla da 850 bin euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı.