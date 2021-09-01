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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Francisco Montero'nun maliyeti şaşırttı!

Son dakika transfer haberi... Uzun süren stoper arayışını Francisco Montero'yu kadrosuna katarak noktalayan Beşiktaş, maliyet açısından da karlı bir anlaşma yaptı. İspanyol savunmacının bonservisinin yüzde 50'sine 750 bin euro ödeyecek olan siyah-beyazlıların, 3+1 yıllığına anlaştığı genç futbolcuya da son derece cüzi bir rakam ödeyeceği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 10:00
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Francisco Montero'nun maliyeti şaşırttı!

Beşiktaş, uzun süren stoper arayışlarını, geçtiğimiz sezon da formasını giyen Atletico Madrid'li Francisco Montero'yu kadrosuna katarak noktaladı.

Diego Godin, Jerome Boateng ve Kaan Ayhan'la da görüşen ancak yüksek maliyetleri nedeniyle mutlu sona ulaşamayan siyah-beyazlılar, 22 yaşındaki Montero'yu transfer ederek savunmasını güçlendirdi.

İspanyol oyuncunun son derece uygun maliyetle transfer edilmesi ise dikkat çekti.

MAAŞI 850 BİN EURO

Yönetim, Montero'nun bonservisinin yüzde 50'si için Atletico Madrid ile 750 bin euroya el sıkışırken, oyuncuyla da 850 bin euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme üzerinden anlaşma sağladı.

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