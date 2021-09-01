Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın da istediği Luuk de Jong Barcelona'ya transfer oldu

Forvet transferi için arayışta olan Beşiktaş'ın uzun süre gündeminde yer alan isimlerden Luuk de Jong'un yeni takımı belli oldu. Siyah-beyazlıların bu transfer dönemindeki gözdesi Luuk de Jong, Sevilla'dan Katalan devi Barcelona'ya 1 yıllığına kiralandı.

De Jong'u renklerine bağlayan Barcelona, Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'ı da Atletico Madrid'e kiralık gönderdi. Kulüpten transfere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Barcelona, Sevilla'dan Luuk de Jong'u bir sezonluğuna kiraladı. Kulübümüz oyuncunun maaşını üstlenirken bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu satın alma opsiyonuna da sahip oldu.

31 yaşındaki golcü kariyerinde 494 maça çıktı. 201 gol atan De Jong, 104 asist yaptı.

