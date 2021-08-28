Sergen Yalçın Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Maç öncesinde konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah beyazlılarla anlaşmaya varan Umut Meraş için "rekabeti artıracak" dedi.

İşte Yalçın'ın o sözleri;

"Umut Meraş, A Milli Takım'ın sol beki, bize değer katacak bir oyuncu. Planlama dahilinde yapılmış bir transfer. Planlama doğrultusunda çok doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum."

"Biz de biliyoruz 3 sol bekimiz olduğunu ama rekabetin olduğu ortamda performanslar her zaman daha yukarı çıkar."

"Batshuayi de Alex de antrenmanlarda mesafe katediyor. Takım arkadaşlarına ısınıyorlar. Oyuncularımızın hepsinden ümitliyiz."

"Ofansif hattımızı olduğu gibi kullandık. Alex, Michy, Rachid, Cyle... Kazanmak istiyoruz, iyi hazırlandık. Yavaş yavaş oyuncularımız fiziksel olarak mesafe almaya başladı. İnşallah iyi bir oyun ve skorla mutlu bir şekilde ayrılırız."