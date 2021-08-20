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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'e Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Son olaran Batshuayi'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılarda gündem Gedson Fernandes... Kartal, ezeli rakibi Galatasaray'a da transfer çalımı atarak yıldız futbolcu Gedson Fernandes'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı

Yıldızları bir bir kadrosuna katan Beşiktaş, yeni bombayı da patlatmak üzere. Siyah beyazlı takım, bir süredir pazarlıkları sürdürdüğü Gedson Fernandes transferinde de sona geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek oyuncu için Benfica ile kiralık olarak anlaşıldığı belirtildi. 22 yaşındaki orta sahanın yedek kalmak istememesi ve Beşiktaş'ın Şampiyonalar Ligi'nde olması transferin önünü açan avantajlar oldu. Beşiktaş'ın Gedson takviyesinde ne kadarlık bir ücret ödeyeceği bilgisine ise ulaşılamadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı

Ancak gelen haberlere göre Portekizli futbolcunun hafta başında İstanbul'a gelebileceği kaydedildi. Piyasa değeri 12.5 milyon euro civarında olan Gedson Fernandes geçen sezon Galatasaray da kiralık olarak forma giyip 18 karşılaşmada 1 gol, 3 asist yapmıştı.

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