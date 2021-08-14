Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan'dan dikkat çeken sözler!

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Salih Uçan, yayıncı kuruluşa konuştu. Karşılaşma sonrası görüşlerini dile getiren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları söyledi:

Kendimi yüzde yüz hazır hissetmiyorum. Zamana ihtiyacım var. Hocam bana ilk 11'de şans verdi, benim için de iyi oldu. Yavaş yavaş enerjimi toplayacağımı düşünüyorum. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız. Kendi açımdan çok mutluyum. Heyecan da vardı. Büyük takım forması çok ağırdır. Yeniden büyük takım şansı yakaladım, bu formanın kıymetini hep bileceğim, en iyi şekilde temsil edeceğim, Beşiktaş formasını taşıdığım için çok mutluyum.