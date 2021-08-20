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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Lucas Perez'in peşinde

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda yarışacak bir kadro kurmak isteyen Kartal'da, Batshuayi transferinin ardından hız kesilmedi. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki golcü Lucas Perez için devreye girdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Lucas Perez'in peşinde
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar son olarak Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol basını Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Lucas Perez'in peşinde

İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Alaves ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lucas Perez için devreye girdiği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Lucas Perez'in peşinde

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan futbolcu şu an kulüpsüz durumda... Geçtiğimiz sezon La Liga'da 28 maça çıkan tecrübeli futbolcu takımına 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.

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