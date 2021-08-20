Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Lucas Perez'in peşinde

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyeti ile başlayan siyah-beyazlılar son olarak Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. İspanyol basını Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Alaves ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lucas Perez için devreye girdiği iddia edildi. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol golcü için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu yazıldı.