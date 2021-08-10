Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş Alex Teixeira transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Beşiktaş Alex Teixeira transferini resmen açıkladı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Siyah beyazlılar, uzun süredir peşinden koştuğu Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, Alex Teixeira transferini özel bir video paylaşımıyla beraber tanıttı. İşte o video...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 17:03 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 17:11
Son dakika: Beşiktaş Alex Teixeira transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferini resmen açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"



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