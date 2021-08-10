Son dakika: Beşiktaş Alex Teixeira transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferini resmen açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
🤝 Bekleyiş sona erdi...— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 10, 2021
🌟 Huzurlarınızda Alex Teixeira Santos! #BüyükBuluşma pic.twitter.com/BeSeMi659W