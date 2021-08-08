Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04 'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan 'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

CENK TOSUN

Liverpool Echo'ya göre sezon öncesi bir dakika bile forma giymeyen Cenk Tosun, Rafa Benitez'in planlarında yer almıyor. Siyah-beyazlılar, Everton'un Cenk'le ilgili son kararının ardından bu transferle ilgili girişimlere yeniden başlayacak.