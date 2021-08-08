Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kaleci ve stoper arayan Beşiktaş'ın gündemine Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 14:55
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'i kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar oyuncunun kulübü Leicester City ile büyük oranda anlaştı. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu seyrediyor. Galatasaray'ın da talip olduğu Mert için yakın zamanda resmi girişimler gerçekleşecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

RADJA NAINGGOLAN

İtalyan basını, İnter forması giyen Radja Nainggolan'ın menajeri aracılığıyla Beşiktaş'la el sıkıştığını, artık kulüplerin anlaşmasını beklediğini ileri sürdü.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

CENK TOSUN

Liverpool Echo'ya göre sezon öncesi bir dakika bile forma giymeyen Cenk Tosun, Rafa Benitez'in planlarında yer almıyor. Siyah-beyazlılar, Everton'un Cenk'le ilgili son kararının ardından bu transferle ilgili girişimlere yeniden başlayacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

KORTNEY HAUSE

Ada basınında, Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişim yapıldığını ileri sürdü. Beşiktaş'ın sol ayaklı bir savunmacı aradığı belirtildi. Aston Villa'nın az da olsa gelir beklediği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Pablo Mari, Kortney Hause, Cenk Tosun... | BJK haberleri

PABLO MARI

İspanya'nın AS gazetesinde yer alan haberde; Beşiktaş'ın Arsenal'in stoperi Pablo Mari'nin peşinde olduğunu duyurdu. Haberde, Beşiktaş, Pablo Mari'yi kiralamak için masaya oturdu.

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