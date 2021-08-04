Rosier’den tam destek

Ardından siyah beyazlıların Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Valentin Rosier, akıma uygun şekilde kendisinin çektiği bir fotoğrafı, Beşiktaş'ın gönderinin altına yanıt olarak bıraktı. Bu paylaşım aynı zamanda G.Saray'a gönderme olarak yorumlandı.

ÖNCE ÇAĞIRDI SONRA VAZGEÇTİ

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna kattığı Valentin Rosier, dün sosyal medyadan Ghezzal'a çağrıda bulundu. Kendisine ait resmi Twitter hesabından "Come to Beşiktaş Rachid" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Bu gönderi kısa süre içerisinde siyah beyazlı taraftarların büyük ilgisini çekti ve binlerce kez beğenildi. Rosier, bu çağrıyı kısa süre sonra sildi.