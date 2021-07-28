Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic ile görüşmelere başladı.Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Genoa, hem siyah-beyazlı kulübü ikna etmek hem de Sırp futbolcunun yıllık garanti ücretinde indirime gitmesini sağlamayı planlıyor.