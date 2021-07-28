Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılarda Sırp yıldız Adem Ljajic'in de geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi yıldız futbolcu için teklifler gelmeye devam ederken, 29 yaşındaki futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 17:59
Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic ile görüşmelere başladı.Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Genoa, hem siyah-beyazlı kulübü ikna etmek hem de Sırp futbolcunun yıllık garanti ücretinde indirime gitmesini sağlamayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bonuslarla beraber toplam 3.5 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Beşiktaş, Genoa'ya bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceğini iletti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

MAAŞ FARKI ÇOK KESKİN

Beşiktaş ile anlaşma zemini bulan Genoa, Adem Ljajic'i ikna etmekte ise zorluk çekiyor. Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro'ya ulaşan maaşını bırakmak istemeyen Ljajic, Genoa'nın 1.7 milyon Euro'luk teklifine ise sıcak bakmıyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

AYRILMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen Adem Ljajic, "Beşiktaş'taki sözleşmeme sadık kalmak istiyorum ve takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

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