Son dakika transfer haberi: Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten transfer kararı!

İtalya Serie A takımlarından Genoa, Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Adem Ljajic ile görüşmelere başladı.Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Adem Ljajic'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak isteyen Genoa, hem siyah-beyazlı kulübü ikna etmek hem de Sırp futbolcunun yıllık garanti ücretinde indirime gitmesini sağlamayı planlıyor.
BEŞİKTAŞ KOLAYLIK SAĞLAYACAK
Bonuslarla beraber toplam 3.5 milyon Euro maaş alan Adem Ljajic'in sözleşmesinden çıkmak isteyen Beşiktaş, Genoa'ya bonservis konusunda kolaylık sağlanabileceğini iletti.
MAAŞ FARKI ÇOK KESKİN
Beşiktaş ile anlaşma zemini bulan Genoa, Adem Ljajic'i ikna etmekte ise zorluk çekiyor. Beşiktaş'tan 3.5 milyon Euro'ya ulaşan maaşını bırakmak istemeyen Ljajic, Genoa'nın 1.7 milyon Euro'luk teklifine ise sıcak bakmıyor.