Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın stoper hedeflerinden biri olan Diego Godin, transferine dair açıklamalarda bulundu.



Cagliari ile 1 yıl daha kontratı olan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını doğruladı.