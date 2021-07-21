Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devame den Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, stoper bölgesi için Cagliari forması giyen Diego Godin'i gündemine almıştı. Yıldız oyuncu, Beşiktaş ile ilgili konuşurken, transfer teklifini de açıkladı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 19:56
Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın stoper hedeflerinden biri olan Diego Godin, transferine dair açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Cagliari ile 1 yıl daha kontratı olan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını doğruladı.

Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Cagliari Başkanı ile konuştuğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Henüz kendisiyle bir görüşme yapılmadığını da kaydeden Godin, "Henüz benimle kimse görüşmedi, doğrudan teklif almadım. Şimdilik aklımda Cagliari var" dedi.

Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Geçen sezon başında Inter'den Cagliari'ye transfer olan ve mukavelesi 2023'te bitecek olan Godin, 28 lig maçında 1 kez ağları sarstı.

SON DAKİKA