Son dakika spor haberi: Diego Godin transfer teklifini açıkladı! Beşiktaş... (BJK spor haberi)

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın stoper hedeflerinden biri olan Diego Godin, transferine dair açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ın stoper hedeflerinden biri olan Diego Godin, transferine dair açıklamalarda bulundu.
Cagliari ile 1 yıl daha kontratı olan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın kendisi için teklif yaptığını doğruladı.
Cagliari Başkanı ile konuştuğunu kaydeden tecrübeli oyuncu, "Gelecek hafta sezon öncesi çalışmaları için kampa katılacağım. Başkan, ekonomik olarak büyük zorluklar yaşandığını ve her oyuncunun ayrılabileceğini söyledi. 2-3 hafta Rusya'dan bir teklif aldılar, ardından da Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi olmuş." ifadelerini kullandı.