Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Diego Costa, Segio Rico, Halil Dervişoğlu...

SERGIO RICO Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaleye tecrübeli bir isim transfer etmek istiyor. PSG forması giyen Sergio Rico ile ilgilenen Beşiktaş'a Fransa şampiyonu Lille rakip oldu. Görüşmeler sürüyor.

DIEGO GODIN Uzun süredir gündemde yer alan Uruguaylı yıldız Diego Godin ile her konuda anlaşan Kartal, Cagliari ile pazarlık masasına oturdu. İtalyan ekibine "Maaşının %40'ını biz ödeyelim" teklifi yapıldı, acilen yanıt bekleniyor.