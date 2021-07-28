Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, taraftarların transfer politikasındaki sabırsızlığını çarpıcı bir örnekle açıkladı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen şampiyonluk kutlamasında konuşan Başkan Çebi, "Ben dışarıda gezerken, dolaşırken gelen bütün Beşiktaşlı arkadaşlar sadece transfer soruyor. Adam şöyle geliyor, 'Alex'ten ne haber'. Ya diyorum ki 'arkadaş bir nasılsın de, bir günaydın de'. Biz de Alex'ten aşağı değiliz, ayağımız var. Belki biz de bir şey yaparız. Neyse hepsi şaka bunların. Transferler, gizli yapılır ve bittiği gün açıklanır. Bunun için o konuda hoşgörü rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

BİRLİK OLMAYA MECBURUZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonluklar birlik ve beraberlik olmadan gelmiyor. Ancak hepimiz bir araya geldiğinde bunu başarabiliriz. Başarıyı bizlere sağlayan başta Sergen Yalçın hocamıza, teknik kadromuza, yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.