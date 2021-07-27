Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Değişen yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli isimlere öncelik veren siyah-beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı.
Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.
Kurmaylar, daha sonra teknik direktör Thomas Frank'ın izniyle Brentford'un Watford'u yendiği hazırlık maçını izledi ve Halil'in de gol attığı karşılaşmadaki performansından memnun kaldı.