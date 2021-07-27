Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde geniş bir kadroyla mücadele etmek için kolları sıvadı. Yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralından dolayı takıma yerli isimler katmak isteyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Brentfordlu oyuncu Halil Dervişoğlu'nun peşine düştü. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 13:49 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 13:54
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Değişen yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli isimlere öncelik veren siyah-beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

Kurmaylar, daha sonra teknik direktör Thomas Frank'ın izniyle Brentford'un Watford'u yendiği hazırlık maçını izledi ve Halil'in de gol attığı karşılaşmadaki performansından memnun kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ
Kara-Kartal, daha önce Galatasaray'ın ikna edemediği Brentfordlu yetkilileri, "Halil'i Şampiyonlar Ligi vitrinine çıkartarak değerini arttırabiliriz" diyerek ikna etmeye çalışıyor. Beşiktaş, Halil'i transfer ederek daha önce Ghezzal, Rosier ve Gedson transferlerinde karşı karşıya geldiği Galatasaray'a çelme atmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO
Brentford ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla Türkiye A Milli Takım'a davet edilmiş ve EURO 2020'de forma giymişti.

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