Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu harekatı! Görüşmeler başladı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Değişen yabancı kuralı nedeniyle transferde yerli isimlere öncelik veren siyah-beyazlılar, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'nu gündemine aldı.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın'ın, 21 yaşındaki forvet için olumlu rapor verdiği öğrenilirken yönetimin de bu gelişmenin ardından Halil için atağa kalktığı ve İngiliz ekibinin Danimarkalı sportif direktörü Ramus Ankersen'den, Halil'i istediği belirtildi.