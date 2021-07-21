Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Luis Abram Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

Son dakika transfer haberleri: Luis Abram Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

Son dakika Beşitkaş transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve şu ana kadar Salih Uçan, Mehmet Topal ve Kenan Karaman'ı kadrosuna katan Beşiktaş, stoper takviyesini de gerçekleştirmek üzere... Peru basınında yer alan habere göre siyaah-beyazlılar, geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'ın da gündemine gelen Luis Abran ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Luis Abram Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar aradığı stoperi buldu, Luis Abram.. Peru'dan Depor'un iddiasına göre Velez'den ayrılan 25 yaşındaki sol stoper Luis Abram'ın menajerlik şirketi Wasserman, Beşiktaş'la anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: Luis Abram Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

Hali hazırda Peru Milli Takımı'nın Videna'daki tesislerinde idmanlarını yapan Abram, Beşiktaş'a imza atmak için bekliyor. Abram kısa süre önce, "Hedefim yurt dışında devam etmek, çok şükür analiz ettiğim teklifler var. Güney Amerika ve Avrupa'dan tekliflerim var, iyi düşünüyorum" demişti.

Son dakika transfer haberleri: Luis Abram Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

İSMİ G.SARAY'LA DA ANILIYORDU

Luis Abram'ın ismi son 2 yılda G.Saray'la anılıyordu. Marcao'dan önce de Fatih Terim'in gözdesiydi. Geçen sezon Velez'de oynarken de oyuncunun bonservisi için ciddi bir rakamda önerilmiş ancak kabul edilmemişti.

Son dakika transfer haberleri: Luis Abram Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

Velez formasıyla toplam 91 resmi maça çıkan ve 4 gol, 2 de asistlik bir performans sergileyen Perulu oyuncu; Sporting Cristal kulübünde de 118 karşılaşmada görev yaparken 5 gol attı, 3 asist yaptı. Peru milli takımıyla 28 maça çıkan 1.82 boyundaki Abram, bu periyotta rakip fileleri de 1 kez havalandırmayı başardı.

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