Son dakika transfer haberleri: Luis Abram Beşiktaş yolunda! Anlaşma sağlandı

Savunmasını güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar aradığı stoperi buldu, Luis Abram.. Peru'dan Depor'un iddiasına göre Velez'den ayrılan 25 yaşındaki sol stoper Luis Abram'ın menajerlik şirketi Wasserman, Beşiktaş'la anlaştı.
Hali hazırda Peru Milli Takımı'nın Videna'daki tesislerinde idmanlarını yapan Abram, Beşiktaş'a imza atmak için bekliyor. Abram kısa süre önce, "Hedefim yurt dışında devam etmek, çok şükür analiz ettiğim teklifler var. Güney Amerika ve Avrupa'dan tekliflerim var, iyi düşünüyorum" demişti.
İSMİ G.SARAY'LA DA ANILIYORDU
Luis Abram'ın ismi son 2 yılda G.Saray'la anılıyordu. Marcao'dan önce de Fatih Terim'in gözdesiydi. Geçen sezon Velez'de oynarken de oyuncunun bonservisi için ciddi bir rakamda önerilmiş ancak kabul edilmemişti.