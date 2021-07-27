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Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir CANLI SKOR

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlıların yeni transferi Salih Uçan ilk 11'de yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine mücadele herhangi bir platformdan yayınlanmayacak. Aykut Kocaman yönetimindeki Başakşehir'de ise yeni transferler Lima ve Zulj ilk 11'de başladı. Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir CANLI SKOR fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 19:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 20:08
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Başakşehir CANLI SKOR

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve 3 kulvarda mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Beşiktaş Başakşehir hazırlık maçı hangi kanalda? sorusunun cevabını merak ediyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelenin canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

CANLI SKOR | BEŞİKTAŞ 1-0 BAŞAKŞEHİR
48' Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, N'Koudou, Güven

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lima, Tolga, Zulj, Visca, Berkay, Ömer Ali, Gulbrandsen

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan Beşiktaş - Başakşehir hazırlık maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor. Kulüpten yapılan açıklamada karşılaşmanın basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirilmişti.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇLARI PROGRAMI

24 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da 3 hazırlık maçına çıkmayı planlayan Beşiktaş'ın koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İspanya kampı iptal olmuştu.

İlk maçını Başakşehir ile yapan siyah beyazlılar ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak.

Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

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