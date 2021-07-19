Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleci atağı! Sergio Rico için PSG ile masaya oturuldu (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleci atağı! Sergio Rico için PSG ile masaya oturuldu (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Başarılı kaleci Ersin Destanoğlu'nun transfer edilmesine karşın düğmeye basan siyah beyazlılar, Sergio Rico transferi için Paris Saint-Germain ile masaya oturdu. İşte transfer dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleci atağı! Sergio Rico için PSG ile masaya oturuldu (BJK spor haberi)

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş kaleyi sağlama almak için ciddi bir hamle yaptı. Kartal, Sergio Rico için masaya oturdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleci atağı! Sergio Rico için PSG ile masaya oturuldu (BJK spor haberi)

PSG İLE MASAYA OTURULDU

Fransız basınından RMC Sport'un servis ettiği habere göre Siyah Beyazlı kurmaylar İspanyol kaleci Sergio Rico için PSG yönetimi ile bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleci atağı! Sergio Rico için PSG ile masaya oturuldu (BJK spor haberi)

RICO'NUN ÜCRETİ TAM ÖDENECEK

Takvim'in haberine göre; PSG ile 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Sergio Rico'yu kiralamak isteyen Siyah-Beyazlı kurmayların oyuncunun tüm mali yükünü üzerlerine almayı taahhüt ettiği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleci atağı! Sergio Rico için PSG ile masaya oturuldu (BJK spor haberi)

KİRALAMA ÜCRETİ TALEBİ DE VAR

Gelen bilgilere göre PSG, kiralama bedeli de istiyor ancak Beşiktaş buna pek sıcak bakmıyor. İki taraf arasındaki görüşmelerin bu hafta da devam etmesinin beklendiği ifade ediliyor

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