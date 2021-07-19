Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan kaleci atağı! Sergio Rico için PSG ile masaya oturuldu (BJK spor haberi)

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş kaleyi sağlama almak için ciddi bir hamle yaptı. Kartal, Sergio Rico için masaya oturdu.

PSG İLE MASAYA OTURULDU Fransız basınından RMC Sport'un servis ettiği habere göre Siyah Beyazlı kurmaylar İspanyol kaleci Sergio Rico için PSG yönetimi ile bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı.