Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Alex Teixeira bitti bitiyor! Yeni formül bulundu

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde maaş konusunda anlaşmış imza parası sorununu çözmeye çalışıyordu. Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş Yönetimi 1.5 milyon Euro'luk imza parasını taksitler halinde ödeme planı yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi 'nin imza parasına karşı olmasına rağmen taraftara Alex'i hediye etmek istemesi sebebiyle istisna tanımayı düşündüğü kaydedildi.

Alex Teixeira transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncularından Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Alex Teixeira ile tatil fotoğraflarını paylaşmış ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce sonuçlanması için yönetime baskı yaptığı bildirildi.