Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Alex Teixeira bitti bitiyor! Yeni formül bulundu

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Alex Teixeira bitti bitiyor! Yeni formül bulundu

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süre önce gündemine aldığı Alex Teixeira transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, tıkanma noktasına gelen Brezilyalı yıldızın transferinde, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni planı sonrası mutlu sona çok yaklaştı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Alex Teixeira bitti bitiyor! Yeni formül bulundu

Beşiktaş uzun süredir görüştüğü Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde maaş konusunda anlaşmış imza parası sorununu çözmeye çalışıyordu. Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş Yönetimi 1.5 milyon Euro'luk imza parasını taksitler halinde ödeme planı yapıyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin imza parasına karşı olmasına rağmen taraftara Alex'i hediye etmek istemesi sebebiyle istisna tanımayı düşündüğü kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Alex Teixeira bitti bitiyor! Yeni formül bulundu

Alex Teixeira transferinin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor. Bilindiği gibi Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncularından Josef de Souza, geçtiğimiz günlerde Alex Teixeira ile tatil fotoğraflarını paylaşmış ve oyuncuyu ikna etmeye çalışmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da bu transfer için oldukça ısrarcı olduğu ve transferin bir an önce sonuçlanması için yönetime baskı yaptığı bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Alex Teixeira bitti bitiyor! Yeni formül bulundu

Siyah-Beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmak için Sambacı yıldızın transferini bitirmeyi planlıyor. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro.

SON DAKİKA