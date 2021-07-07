Kartal’da dört imza!

Son şampiyon Beşiktaş, iç transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve Necip Uysal'la 'yola devam' dedi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Atiba Hutchinson ve Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi, şu ifadelere yer verildi: Futbol A Takımımızın formasını başarıyla giyen futbolcularımız; Atiba Hutchinson ile 1 yıllık, Gökhan Töre 1 yıllık, Utku Yuvakuran ile 3 yıllık ve Necip Uysal ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcularımıza başarılar dileriz.