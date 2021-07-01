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Son dakika spor haberi: Adem Ljajic’in maaşı korkuttu

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi gözden çıkarılan isimlerden olan Sırp futbolcu Adem Ljajic'in aldığı maaşın, Torino'nun önerdiği rakamın çok üstünde olduğu ifade edildi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Adem Ljajic’in maaşı korkuttu
Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve eski kulübü Torino'nun talip olduğu belirtilen Adem Ljajic'in maaşının, önerilen rakamın çok üzerinde olduğu belirtildi. Tuttosport'un haberine göre; Çizme ekibi; Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanan 29 yaşındaki orta sahaya en fazla yıllık 1.5 milyon euro maaş verebiliyor.
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